Nova milionária! Ganhadora do Nota Paraná recebe prêmio de R$ 1 milhão

Depois de quase 10 anos pedindo o CPF em suas notas fiscais, Bruna O. finalmente recebeu o tão sonhado cheque dourado do Nota Paraná. A moradora de Londrina, na região Norte do Estado, participa do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) desde sua criação, em agosto de 2015, e foi premiada da melhor maneira possível: ela é a primeira ganhadora do prêmio de R$ 1 milhão em 2025.

Bruna se inscreveu no Nota Paraná no dia 13 de agosto de 2015, logo após o lançamento do programa. Desde então, ela diz que sempre pedia o CPF a cada compra. Ainda assim, a londrinense de 38 anos diz que não esperava ser a grande ganhadora de um dos prêmios máximos. “Foi uma grande surpresa quando me ligaram e disseram que eu ganhei”, relembra. “Mas uma surpresa muito boa”.

A nova milionária participou de uma cerimônia de entrega nesta terça-feira (11), no qual recebeu o cheque simbólico da coordenação do Nota Paraná. E, segundo ela, já há planos para o dinheiro que acabou de entrar em sua conta. “Queremos quitar algumas dívidas, como o financiamento da casa e do carro. Com o resto, a ideia é investir”, diz a ganhadora.

Premiada com o bilhete de número 24.915.262, Bruna concorreu ao sorteio do último dia 6 de fevereiro com nove bilhetes gerados a partir de sete notas fiscais — o que comprova que pedir o CPF em todas as notas fiscais é mesmo o melhor caminho para se tornar um milionário.

“O maior risco que você corre ao pedir o CPF na nota é mesmo o de você ganhar R$ 1 milhão”, brinca a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini. “São 10 anos de programa e ainda nos emociona muito ver como uma prática tão simples é capaz de mudar a vida dos consumidores paranaenses”.

R$ 100 mil para moradora de Maringá

Além da entrega do prêmio milionário em Londrina, a equipe do Nota Paraná também participou de outra entrega especial — desta vez em Maringá, na região Noroeste. Lilliany R., de 54 anos, ganhou R$ 100 mil no sorteio de fevereiro e também recebeu o cheque simbólico da equipe do programa.

Ela também participa do Nota Paraná desde seu início, tendo feito seu cadastro em 17 de agosto de 2015. E, do mesmo modo que sua companheira sortuda de Londrina, foi recompensada em grande estilo nos 10 anos do programa. “Não desista do sonho de ser um ganhador. Não desista de colocar seu CPF na nota, uma hora você pode ser contemplado”, destaca.

Como concorrer aos sorteios

Participar do Programa Nota Paraná é simples: basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Assim, ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados precisam apenas solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.