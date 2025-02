Curitiba lidera valorização imobiliária: preços sobem 80% em 9 anos

Curitiba se consolida como um dos mercados imobiliários mais promissores do Brasil, com o preço médio do metro quadrado atingindo R$10.700 em 2024, um aumento de quase 80% em relação a 2015. A capital paranaense liderou o índice FipeZAP de valorização de imóveis entre as capitais brasileiras, com alta de 18% no último ano.

Além da valorização, a cidade se destaca como um excelente destino para investimentos em locação. Segundo o Ranking Melhores Cidades para Investir em Imóveis 2025, elaborado pela startup MySide, Curitiba ocupa o quarto lugar nacional, com uma rentabilidade anual média de 13,5% entre 2019 e 2024.

Ilso Gonçalves, diretor da JBA Imóveis, ressalta: “Curitiba oferece excelente relação custo-benefício em comparação com outros grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. E parte da recente valorização dos imóveis na cidade se deve a um ajuste de preço, que estava abaixo do valor real considerando a qualidade de vida, infraestrutura urbana e as oportunidades que a capital oferece”.

O cenário favorável tem atraído investidores em busca de retornos mais vantajosos do que as aplicações em renda fixa. Gonçalves afirma que o momento é oportuno para investimentos imobiliários: “Com a valorização imobiliária dos últimos anos em Curitiba e rendimento de aluguel de cerca de 6% ao ano, a soma é de rentabilidade anual na casa de 20%”.

Novos modelos de moradia impulsionam rentabilidade

O aumento da demanda por locações em Curitiba tem impulsionado o crescimento de produtos imobiliários voltados para aluguéis de curta ou média permanência. Lucas Delagnelo, diretor de locação da JBA Imóveis, explica: “Curitiba tem recebido vários lançamentos com apartamentos compactos, entregues mobiliados, equipados e decorados, e que têm gestão de locações terceirizadas. Já existem várias opções de imóveis que ultrapassam a média de rendimento do aluguel convencional em Curitiba, que varia de 0,4% a 0,6%. Em alguns casos, a rentabilidade alcança 1,25% ao mês”.

Delagnelo ressalta, no entanto, que esse tipo de investimento apresenta desafios: “A alta rotatividade de locatários pode gerar custos maiores com manutenção e riscos de furtos. Além disso, despesas como água, energia e condomínio geralmente ficam a cargo do proprietário”.

Dicas para investidores iniciantes

Os especialistas da JBA Imóveis oferecem algumas recomendações para quem deseja investir no mercado imobiliário de Curitiba. É importante optar por imóveis novos e compactos, que oferecem maior facilidade na manutenção e alta demanda. Fazer análise detalhada de custos, incluindo taxa de condomínio e manutenção pode evitar surpresas.

Uma outra recomendação dos especialistas é buscar terrenos em áreas em desenvolvimento, que tendem a valorizar acima da média; realizar manutenção preventiva para evitar reparos de alto custo. Escolher o tipo de locação adequado ao perfil do investidor é também importante, considerando as vantagens e desafios de cada modalidade.