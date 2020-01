Moradores de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, podem economizar R$ 8,10 por dia com a implantação de uma nova linha que sai do Terminal Central da cidade, a partir desta segunda-feira (27). A ideia da linha TC/Guadalupe é permitir que passageiros que já estiverem no sistema urbano, cuja passagem custa R$ 4,05, paguem R$ 0,45 centavos para embarcar no ônibus metropolitano que segue até o Centro de Curitiba. O valor é a diferença dos R$ 4,05 pagos no ônibus da cidade e os R$ 4,50 cobrados pela passagem no ônibus metropolitano. O detalhe é que esse valor de R$ 0,45 fica disponível por uma hora.

O novo sistema poderá gerar uma economia de 47% para quem precisa se deslocar entre as duas cidades. Antes, o passageiro pagava os R$ 4,05 no sistema urbano mais R$ 4,50, totalizando R$ 8,55 para a ida, além do custo para o retorno, o que representava R$ 17,10 por dia. Com a linha TC/Guadalupe, o valor dessa viagem diária de ida e volta cai para R$ 9,00.

E para voltar, como funciona?

O passageiro que embarca sentido São José dos Pinhais também pagará será beneficiado pela nova linha. Basta validar o cartão do Sistema VEM no setor de desembarque e, dentro de uma hora, acessar qualquer linha municipal sem custo, uma vez que já foi pago o valor de R$ 4,50 no primeiro embarque.

A criação da linha TC/Guadalupe é possível através de uma parceria entre a Prefeitura de São José dos Pinhais e a Coordenação da Região Metropolitana (Comec).

Linha Boqueirão segue

Segundo a Comec, a linha São José/Boqueirão, que já opera no Terminal Central até o Terminal do Boqueirão continuará existindo normalmente com a cobrança que já existe hoje, pois ela possibilita a integração com todo o sistema de ônibus de Curitiba.