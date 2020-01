Uma passageira morreu na noite de domingo (26) dentro de um avião da empresa Azul no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

O posto médico do aeroporto foi informado às 22h23 que alguém estava passando mal no voo 2852 que seguiria para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo informações da assessoria de imprensa da companhia aérea, os comissários de bordo prestaram os primeiros socorros antes de chamar a equipe médica da Infraero. No entanto, apesar de todos os esforços, a mulher já não apresentava sinais vitais. O voo chegou a seguir o trajeto para o Mato Grosso do Sul.

O motivo da morte ainda não foi divulgado. Nas redes sociais foi divulgado que a vítima poderia estar com coranavírus, doença que matou 80 pessoas na China. No entanto, a informação é falsa e não passa de fakenews. O Brasil não tem nenhum caso confirmado da doença.