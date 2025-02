Nova iluminação no Centro de Curitiba destaca edificações históricas; fotos

O Solar da Cultura e a Casa Hoffmann, dois pontos importantes e com edificações seculares no Centro Histórico de Curitiba, receberam na semana uma nova iluminação cênica. Os sistemas de iluminação artística implantados agora são em LED, que iluminam melhor e com menor custo. Outros monumentos históricos da região central de Curitiba irão ter melhorias nas próximas semanas. Veja fotos abaixo.

No Solar da Cultura, com sua arquitetura eclética, típica do fim do século 19, foram instalados 15 projetores de piso, 18 barras de LED e 18 projetores direcionáveis, todos com diferentes potências e fachos de abertura de luz.

Solar da Cultura, no Largo da Ordem, em Curitiba. Foto: Hully Paiva/SECOM

Já na Casa Hoffmann, foram instalados sete projetores de piso, outros oito projetores direcionáveis e nove barras de LED, com variações de potências e fachos de abertura de luz estrategicamente posicionados para ressaltar os elementos do imóvel. Construída pela família Hoffmann em 1890, a casa simboliza a prosperidade de uma clã de tecelões austríacos que se mudou para o Brasil no final do século XIX.

Casa Hoffmann, no Largo da Ordem. Foto: Hully Paiva/SECOM

Os novos sistemas de iluminação cênica nos dois espaços foram implantados pela Engie Soluções, empresa que detém a concessão da iluminação pública da cidade. O acompanhamento e a fiscalização do serviço foram feitos pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Centro mais seguro

A melhor iluminação faz parte do projeto de reforma no Centro, ponto crítico da cidade quanto à falta de segurança, tanto para moradores da cidade ou comerciantes da região.

“Somente a curto prazo, dentro do plano de redesenvolvimento do Centro, faremos a substituição de aproximadamente 1.700 luminárias convencionais por LED, que são mais eficientes e econômicas, em 52 ruas da região, conforme determinação do prefeito Eduardo Pimentel”, disse Luiz Fernando Jamur, secretário municipal de Obras Públicas.