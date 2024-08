A K1 Marketing & Investment, empresa focada no licenciamento de marcas, que reúne negócios em nível mundial, vai instalar uma nova fábrica em Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná. A unidade, assim, aponta uma retomada da produção de marcas de malas, entre as quais a Ika.

A implantação da planta industrial, que deverá ocorrer entre outubro e dezembro de 2024, contribuirá também com o desenvolvimento econômico local, por meio da geração de empregos e aumento da renda da cidade.

A perspectiva é que sejam criados cerca de 65 novos postos de trabalho, além de favorecer a criação de empregos indiretos abrangendo setores como transporte, alimentação e serviços gerais.

A K1 e a indústria licenciada chegam a Agudos do Sul após procurar pela Invest Paraná, agência de promoção e atração de investimentos do Governo do estado, que localizou dentro de seu programa Invest Cidades o município, que poderia ter uma certa atratividade e receber essa indústria. O anúncio da nova unidade aponta uma retomada da produção da Ika em seu país de origem.

“Atualmente temos fábricas licenciadas operando na China e no Paraguai. Marcas históricas como a IKA representam valores como Resiliência, Ética, Reciprocidade, Inovação e Tradição. A instalação da nova unidade fabril licenciada no Paraná é uma aposta dos empreendedores no resgate da capacidade de produção nacional após décadas de total dependência apenas da importação”, afirma Laura Virmond, sócia da K1.

