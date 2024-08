‘Nova’ estrada na Grande Curitiba deve aliviar o trânsito no Contorno Leste

A estrada rural que liga São José dos Pinhais a Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), será pavimentada para facilitar a ligação entre as duas cidades. O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (20) a ordem de serviço para início da pavimentação em concreto do trecho de 26,61 quilômetros, após conclusão do processo licitatório pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

O governo estadual vai investir R$ 96,8 milhões na obra, que cria uma nova ligação metropolitana, estabelecendo uma conexão estratégica entre a BR-116, em Mandirituba, e a BR-376, em São José dos Pinhais. A estrada inicia no trevo da Volkswagen-Audi, na BR-376, e se estende até a Rua Gilberto Palu, em Mandirituba, conectando-se à BR-116.

O investimento, segundo o governo, atende ao crescimento da Região Metropolitana e ajuda a reduzir o trânsito nas rodovias principais. “É uma região que vem se expandindo muito e também é uma das grandes produtoras de hortifrutigranjeiros do País. O contorno que atende essas cidades está sobrecarregado, então pensamos em saídas para desafogar o trânsito e facilitar o deslocamento da população”, afirmou o governador Ratinho Junior.

Pavimentação em concreto será feita em um trecho de 26,61 quilômetros. Foto: Ari Dias/AEN

“Estamos criado esse novo acesso, que também atende outras cidades da RMC. A estrada que é de chão batido vai receber pavimento de concreto, para se transformar em uma rodovia importante”, salientou o governador. Ele também acrescentou que o Novo Contorno Sul na RMC deve começar a sair do papel em breve, com licitação marcada para esse segundo semestre.

Além de facilitar o deslocamento entre os municípios, a estrada atravessa a Colônia Marcelino, uma região de grande potencial para o turismo rural e religioso. A nova via também oferecerá uma alternativa relevante para os municípios de Quintandinha, Agudos do Sul, Piên, Campo do Tenente e Rio Negro, situados no segundo anel da Região Metropolitana de Curitiba, além de ser fundamental para os agricultores locais.

Investimento na obra será de R$ 96,8 milhões. Foto: Ari Dias/AEN

Demanda histórica

O projeto atende a uma demanda histórica da população da RMC, além de fortalecer o turismo rural e religioso, o escoamento da produção agrícola, principalmente da camomila de Mandirituba, que é o maior produtor da erva medicinal no País, e também projetos industriais como a nova planta da Electrolux em São José dos Pinhais.

Segundo o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, a previsão é entregar a obra em 21 meses. “A pavimentação em concreto foi uma sugestão do governador, porque é mais resistente e tem maior durabilidade. É uma estrada que faz uma conexão importante das cidades dessa região com a rodovia que leva para o Litoral e faz uma conexão importante tanto para a produção industrial, quanto para a agricultura”, salientou.

O valor inicial do investimento era de R$ 110 milhões. Com o processo licitatório, que teve como vencedor o consórcio formado pelas empresas Castilho Engenharia e Empreendimentos e Heleno & Fonseca Construtécnica, o valor reduziu para R$ 96,8 milhões.

