“Nova” estrada entre Mandirituba e São José dos Pinhais está 84,19% concluída

A obra de pavimentação em concreto na estrada que conecta os municípios de Mandirituba e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, atingiu 84,19% de execução. O projeto possui 26 quilômetros de extensão e conta com investimento de R$ 111,8 milhões do Governo do Estado, com coordenação da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

Os trabalhos concentram-se atualmente na etapa de acabamento, incluindo o lançamento de concreto, sinalização horizontal e vertical, além da instalação de dispositivos de segurança. A construção de uma ciclovia ao longo da via também está em andamento. A conclusão da obra está prevista para agosto de 2026.

A nova rodovia foi projetada em pavimento rígido de concreto e visa conectar as rodovias federais BR-116 e BR-376. A estrutura tem como finalidade melhorar a mobilidade urbana e transporte de cargas na região, abrangendo também os municípios de Quitandinha, Agudos do Sul, Piên, Campo do Tenente e Rio Negro. As informações são da Agência Estadual de Notícias.