Abastecimento

Falha em obra deixa milhares de moradores Curitiba sem água em 4 bairros

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 18/06/26 08h05
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Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná | Arquivo.

Uma manutenção programada pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) afeta o fornecimento de água em quatro bairros de Curitiba a partir das 8h desta quinta-feira (18). O trabalho em uma tubulação de grande porte exige a suspensão temporária do serviço para a execução de melhorias no sistema hídrico da capital.

Falta de água em Curitiba

A Sanepar informou que realiza uma manutenção preventiva e corretiva em uma adutora de grande porte localizada na região sul de Curitiba. O procedimento tem como objetivo reparar um vazamento que foi ocasionado por obras de terceiros.

De acordo com a companhia, a ação antecipada busca garantir a integridade da tubulação e a estabilidade da pressão da água, com o intuito de evitar rompimentos futuros e desabastecimentos prolongados após a finalização das obras de pavimentação na pista.

Devido à alta complexidade técnica exigida para a execução do serviço nessa tubulação, o fornecimento de água foi temporariamente paralisado nas seguintes localidades:

Tatuquara, Campo de Santana, Umbará e Cidade Industrial

Os trabalhos tiveram início na manhã de quinta-feira e a previsão da empresa é de que o abastecimento na região seja completamente normalizado até as 8h de sexta-feira (19/06/2026).

Falta de água no interior do estado

Além da capital, o sistema de abastecimento de água passa por intervenções técnicas no interior do Paraná. No município de São Jorge do Patrocínio, equipes da Sanepar realizam obras e serviços de manutenção preventiva e corretiva nas redes de distribuição de água. A interrupção no fornecimento teve início e a previsão é de que a normalização do sistema ocorra de forma gradativa até a manhã de sexta-feira (19).

A companhia reforça o pedido à população para o uso consciente da água tratada, orientando que o volume das caixas-d’água domiciliares seja priorizado para alimentação e higiene pessoal, evitando atividades de desperdício até a completa regularização das redes.

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