Incêndio de grandes proporções provoca destruição total de comércio no Xaxim

Um incêndio de grandes proporções destruiu, na manhã desta quinta-feira (18), o prédio da loja Starloose, no bairro Xaxim, em Curitiba. As chamas atingiram a edificação localizada na esquina das ruas Primeiro de Maio e Padre Alberto Chmielowski, consumindo praticamente toda a estrutura do imóvel, que possui três pavimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação registrou a ocorrência às 6h, após receber uma solicitação para atender um incêndio em uma loja de roupas já tomada pelas chamas. Para combater o fogo, os bombeiros mobilizaram equipes de diferentes quartéis de Curitiba, incluindo viaturas dos bairros Boqueirão, Bairro Novo, Portão, CIC e Cabral, além de unidades de apoio operacional.

Em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC TV, a proprietária da loja relatou que funcionários chegaram ao local após um alerta do profissional de segurança, encontraram dificuldades para abrir o portão eletrônico e acionaram os bombeiros. Ao perceberem a presença de fumaça no interior do prédio, eles acionaram os serviços de emergência.

Nenhum funcionário estava no interior da loja no momento do incêndio. O estabelecimento abriria apenas às 9h. Como medida de segurança, moradores de imóveis vizinhos precisaram deixar suas residências temporariamente. Equipes da Defesa Civil de Curitiba farão uma avaliação estrutural para verificar os riscos no entorno da área atingida.

Causas ainda são desconhecidas

Pouco depois das 8h, os bombeiros iniciaram o trabalho de rescaldo, etapa destinada à eliminação de focos remanescentes e ao resfriamento da estrutura. Segundo o subtenente Slomuszynski, a grande quantidade de materiais combustíveis no interior da loja contribuiu para a rápida propagação das chamas.

“Era um local com inflamáveis, portanto, bastante combustível. Já gastamos 30 mil litros de água para fazer o combate das chamas e agora iniciamos o trabalho de rescaldo do incêndio. Não há mais focos de incêndio”, afirmou.

Durante o deslocamento para a ocorrência, por volta das 7h30, um dos caminhões do Corpo de Bombeiros se envolveu em um acidente com um automóvel na Linha Verde, nas proximidades da Estação Santa Bernadethe. A viatura seguia pela canaleta exclusiva quando ocorreu a colisão.

As causas do incêndio ainda serão apuradas por meio de perícia técnica. O prejuízo material ainda não foi estimado.