Trânsito de Curitiba muda hoje e pode afetar seu trajeto até agosto: veja onde evitar

O trânsito na região sul de Curitiba sofre modificações importantes a partir desta quinta-feira (18). No Campo de Santana, vias escolares passam a operar em sentido único para organizar o fluxo e aumentar a segurança de alunos. Já no Tatuquara, frentes de pavimentação geram bloqueios parciais em três ruas, com impactos que se estenderão até o mês de agosto. Motoristas devem redobrar a atenção às sinalizações locais.
O que muda nesta quinta-feira (18/06)
Mudanças de sentido
Ruas Antônio Bertoldi e Pia Lazzari Bertoldi (Campo de Santana)
Início: Quinta-feira (18/06), a partir das 11h.
Duração: Permanente.
Impacto: A Rua Antônio Bertoldi passa a ter sentido único de circulação da Rua Violeta Maria Darcanchy Espínola para a Rua Humberto Bertoldi. No sentido inverso, a Rua Pia Lazzari Bertoldi terá fluxo único da Rua Humberto Bertoldi para a Rua Violeta Maria Darcanchy Espínola.
A alteração atende a um pedido dos moradores para organizar o tráfego no entorno da Escola Helena Kolody e do Colégio Estadual Nirlei Medeiros.
Semana de Bloqueios no trânsito de Curitiba
Obras e bloqueios
Ruas da Vila Zanon (Tatuquara)
Início: Quinta-feira (18/06).
Duração: Previsão de término em 3 de agosto, a depender das condições climáticas.
Impacto: As ruas José Luiz Garratini, João Maria Franco de Morais e Noca Correia Reinhardt operam com bloqueios parciais diários, sempre das 9h às 16h30. A intervenção é necessária para os serviços de requalificação e drenagem do pavimento, o que pode deixar o trânsito lento nessas vias residenciais durante o horário comercial.
Bloqueios em vigor nesta quinta-feira (18/06)
Além das novas intervenções, os condutores que circulam pela capital paranaense devem manter o planejamento para os bloqueios que seguem ativos na cidade:
Vila Zanon (Tatuquara): Interdições parciais das 9h às 16h30 nas ruas José Luiz Garratini, João Maria Franco de Morais e Noca Correia Reinhardt (obras de drenagem até agosto).
Campo de Santana: Configuração definitiva de sentido único nas ruas Antônio Bertoldi e Pia Lazzari Bertoldi a partir das 11h.
Complexo Tarumã segue com afunilamento de faixa
Trechos da Linha Verde continuam exigindo rotas alternativas dos motoristas que cruzam o trecho urbano da rodovia. A região do Tarumã tem bloqueios de faixas e desvios por causa da mega obra.