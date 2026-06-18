Trânsito de Curitiba muda hoje e pode afetar seu trajeto até agosto: veja onde evitar

O trânsito na região sul de Curitiba sofre modificações importantes a partir desta quinta-feira (18). No Campo de Santana, vias escolares passam a operar em sentido único para organizar o fluxo e aumentar a segurança de alunos. Já no Tatuquara, frentes de pavimentação geram bloqueios parciais em três ruas, com impactos que se estenderão até o mês de agosto. Motoristas devem redobrar a atenção às sinalizações locais.

O que muda nesta quinta-feira (18/06)

Mudanças de sentido

Ruas Antônio Bertoldi e Pia Lazzari Bertoldi (Campo de Santana)

Início: Quinta-feira (18/06), a partir das 11h.

Duração: Permanente.

Impacto: A Rua Antônio Bertoldi passa a ter sentido único de circulação da Rua Violeta Maria Darcanchy Espínola para a Rua Humberto Bertoldi. No sentido inverso, a Rua Pia Lazzari Bertoldi terá fluxo único da Rua Humberto Bertoldi para a Rua Violeta Maria Darcanchy Espínola.

A alteração atende a um pedido dos moradores para organizar o tráfego no entorno da Escola Helena Kolody e do Colégio Estadual Nirlei Medeiros.

Semana de Bloqueios no trânsito de Curitiba

Obras e bloqueios

Ruas da Vila Zanon (Tatuquara)

Início: Quinta-feira (18/06).

Duração: Previsão de término em 3 de agosto, a depender das condições climáticas.

Impacto: As ruas José Luiz Garratini, João Maria Franco de Morais e Noca Correia Reinhardt operam com bloqueios parciais diários, sempre das 9h às 16h30. A intervenção é necessária para os serviços de requalificação e drenagem do pavimento, o que pode deixar o trânsito lento nessas vias residenciais durante o horário comercial.

Bloqueios em vigor nesta quinta-feira (18/06)

Além das novas intervenções, os condutores que circulam pela capital paranaense devem manter o planejamento para os bloqueios que seguem ativos na cidade:

Vila Zanon (Tatuquara): Interdições parciais das 9h às 16h30 nas ruas José Luiz Garratini, João Maria Franco de Morais e Noca Correia Reinhardt (obras de drenagem até agosto).

Campo de Santana: Configuração definitiva de sentido único nas ruas Antônio Bertoldi e Pia Lazzari Bertoldi a partir das 11h.

Complexo Tarumã segue com afunilamento de faixa

Trechos da Linha Verde continuam exigindo rotas alternativas dos motoristas que cruzam o trecho urbano da rodovia. A região do Tarumã tem bloqueios de faixas e desvios por causa da mega obra.