Nova escola em Mandirituba amplia oferta de vagas na região

Uma nova escola estadual foi inaugurada em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, com investimento de R$ 11,3 milhões do Governo do Estado. A Escola Estadual Professora Mireille Maria Franco Zanon Machado possui 3 mil metros quadrados de área construída, incluindo 10 salas de aula, auditório, biblioteca, anfiteatro, quadra poliesportiva coberta e laboratórios.

A nova unidade permitirá ampliar a oferta de vagas no Ensino Fundamental e viabilizar a implantação do Ensino Médio na região. Atenderá estudantes do bairro Lagoinha e localidades próximas, como Água Clara, Ganchinho, Botiatuva, Diamante, Colônia Lima, Colônia Retiro, Campestrinho, Vila Mandirituba e Campo do Capão.

Anteriormente, a escola funcionava em um imóvel municipal com duas salas de aula e quatro salas de madeira locadas em um imóvel adjacente. A nova estrutura representa uma expansão significativa do espaço educacional disponível no município.

Impacto na educação local

Mandirituba possui mais de 3 mil alunos matriculados na rede estadual de educação, distribuídos em 124 turmas em quatro escolas estaduais. O município apresentou crescimento populacional significativo, passando de 22,2 mil habitantes em 2010 para uma estimativa de 27,4 mil em 2022, um aumento superior a 24% no período.

A construção contou com a participação do programa Mãos Amigas, iniciativa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) que auxilia na execução de serviços ligados à infraestrutura escolar. No local, 18 pessoas privadas de liberdade atuaram em atividades como roçada do terreno, limpeza de jardim e organização do mobiliário.