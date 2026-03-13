Bolsonaro é hospitalizado com vômitos e calafrios, diz Flávio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), informou na manhã desta sexta-feira (13) que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi hospitalizado após uma crise de vômitos e calafrios nesta madrugada. O aviso foi dado por ele em uma rede social após ser avisado por autoridades.

Bolsonaro está preso desde o dia 15 de janeiro nas instalações do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como “Papudinha”, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, para cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão a que foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Acabo de receber a notícia de que meu pai, Jair Bolsonaro, está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações que não seja nada grave”, afirmou.

A Gazeta do Povo tenta contato com a defesa do ex-presidente, com a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) e com a Secretaria de Saúde do DF e aguarda retorno.

As primeiras informações apontam que o mal-estar teria ocorrido durante a madrugada e que a equipe médica de plantão na Papudinha o atendeu prontamente e decidiu pela transferência a um hospital.

Veja o que disse o senador Flávio Bolsonaro, mais cedo, ao saber da nova crise de saúde do pai:

STF negou prisão domiciliar humanitária

Na semana passada, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, negar um pedido da defesa de Bolsonaro para transferi-lo ao regime domiciliar em caráter humanitário. Os ministros seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes, de que não há “requisitos excepcionais” para a concessão do benefício “em face dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares durante toda a ação penal”.

Os advogados de Bolsonaro alegaram a necessidade da conversão com base em um laudo produzido por peritos assistentes que apontaram risco de quedas e de agravamento das condições físicas e psicológicas. O resultado contrasta com o apurado pela perícia da Polícia Federal, que afirmou haver condições para Bolsonaro cumprir a pena.

“A dolosa e ostensiva tentativa de fuga com destruição aparelho de monitoramento eletrônico é mais um fator impeditivo para a cessação da prisão em estabelecimento prisional e concessão de prisão domiciliar”, pontuou Moraes.

No mesmo voto, Moraes lembrou da perícia realizada pela Polícia Federal de que Bolsonaro não necessita de cuidados em nível hospitalar neste momento, mesmo reconhecendo o quadro de “alta complexidade” com “múltiplas doenças crônicas e comorbidades” cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, nutricionais e psiquiátricas.

Recorrentes problemas de saúde

Jair Bolsonaro enfrenta recorrentes problemas de saúde desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018 em Juiz de Fora (MG). O atentado provocou perfurações no intestino e hemorragia interna, exigindo cirurgia de emergência e uma série de procedimentos posteriores. Ainda em 2018 e ao longo de 2019, ele passou por novas intervenções para tratar complicações decorrentes da lesão, incluindo a retirada da bolsa de colostomia e correções na parede abdominal.

Desde então, Bolsonaro registra episódios recorrentes de obstrução intestinal, hérnias e dores abdominais, problemas associados às aderências formadas após as múltiplas cirurgias no abdômen. Essas complicações levaram a diversas internações e novos procedimentos médicos nos anos seguintes, incluindo cirurgias para liberação de aderências e correção de hérnias.