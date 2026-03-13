Anvisa alerta para riscos de uso indevido de botox e outros preenchedores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta importante sobre os perigos associados ao uso inadequado de preenchedores dérmicos. Esses produtos, que incluem substâncias como hidroxiapatita de cálcio, ácido hialurônico, poli-L-ácido lático (PLLA) e preenchedores permanentes à base de polimetilmetacrilato (PMMA), são classificados como dispositivos médicos de alto risco.

A Anvisa enfatiza que esses preenchedores só podem ser comercializados com registro oficial da agência. O uso indevido desses produtos, seja em áreas do corpo não indicadas ou em quantidades excessivas, pode resultar em sérias consequências para a saúde.

Riscos e complicações

Entre os efeitos adversos graves relatados, destacam-se:

Embolia pulmonar

Deficiência visual temporária ou permanente

Inflamação granulomatosa crônica

Níveis elevados de cálcio no sangue

Cálculos renais

Insuficiência renal com necessidade de hemodiálise

Recomendações da Anvisa

Para garantir a segurança dos pacientes, a agência recomenda:

Verificar as áreas do corpo e volumes permitidos para aplicação Buscar orientação de um profissional de saúde qualificado Procurar assistência médica imediata em caso de complicações Confirmar a regularização do produto e a autorização do serviço Exigir o cartão de rastreabilidade do produto utilizado

A Anvisa ressalta a importância de denunciar produtos irregulares ou empresas não licenciadas através do sistema Fala.BR da Ouvidoria da agência.

O uso responsável e supervisionado de preenchedores dérmicos é fundamental para evitar riscos à saúde. Pacientes interessados nesses procedimentos devem priorizar a segurança e buscar profissionais qualificados para realizar as aplicações.