Anvisa alerta para riscos de uso indevido de botox e outros preenchedores

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta importante sobre os perigos associados ao uso inadequado de preenchedores dérmicos. Esses produtos, que incluem substâncias como hidroxiapatita de cálcio, ácido hialurônico, poli-L-ácido lático (PLLA) e preenchedores permanentes à base de polimetilmetacrilato (PMMA), são classificados como dispositivos médicos de alto risco.
A Anvisa enfatiza que esses preenchedores só podem ser comercializados com registro oficial da agência. O uso indevido desses produtos, seja em áreas do corpo não indicadas ou em quantidades excessivas, pode resultar em sérias consequências para a saúde.
Riscos e complicações
Entre os efeitos adversos graves relatados, destacam-se:
- Embolia pulmonar
- Deficiência visual temporária ou permanente
- Inflamação granulomatosa crônica
- Níveis elevados de cálcio no sangue
- Cálculos renais
- Insuficiência renal com necessidade de hemodiálise
Recomendações da Anvisa
Para garantir a segurança dos pacientes, a agência recomenda:
- Verificar as áreas do corpo e volumes permitidos para aplicação
- Buscar orientação de um profissional de saúde qualificado
- Procurar assistência médica imediata em caso de complicações
- Confirmar a regularização do produto e a autorização do serviço
- Exigir o cartão de rastreabilidade do produto utilizado
A Anvisa ressalta a importância de denunciar produtos irregulares ou empresas não licenciadas através do sistema Fala.BR da Ouvidoria da agência.
O uso responsável e supervisionado de preenchedores dérmicos é fundamental para evitar riscos à saúde. Pacientes interessados nesses procedimentos devem priorizar a segurança e buscar profissionais qualificados para realizar as aplicações.