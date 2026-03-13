Notícias

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal fica em R$ 75 milhões

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil
- Atualizado: 13/03/26 07h55
Mega da Virada 2025: como apostar online e quanto custa; prêmio é de R$ 1 bilhão
Mega da Virada 2025: como apostar online e quanto custa; prêmio é de R$ 1 bilhão. Foto Montagem: Rodrigo Cunha - Tribuna do Paraná/ Canva

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.983 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 – 15 – 30 – 32 – 40 – 52

  • 35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 68.098,14 cada
  • 2.957 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.328,62 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.


Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.