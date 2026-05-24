Infraestrutura

Nova cara no Boqueirão: Parque Náutico ganha chalana infantil e campo de futebol americano

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 24/05/26 17h50
Torre de Cronometragem e Passarela de madeira do Parque Náutico passam por reforma e tem todas as madeiras trocadas.
Torre de Cronometragem e Passarela de madeira do Parque Náutico passam por reforma e tem todas as madeiras trocadas. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

O Parque Náutico, localizado no Boqueirão, está recebendo uma série de melhorias e obras de manutenção em sua infraestrutura. O local é um dos pontos que integram a programação do Natal de Curitiba no fim do ano.

A passarela de madeira de 120 metros de comprimento, que leva até a torre de cronometragem das raias de canoagem, teve todas as suas madeiras trocadas. A reforma da estrutura começou na segunda quinzena de abril e tem conclusão prevista para o fim de maio.

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Além disso, a torre de cronometragem receberá a troca do telhado e melhorias gerais.

Novas áreas de lazer e esporte O parque também passa por uma revitalização que inclui:

  • Construção de um novo parquinho infantil, equipado com piso emborrachado, piso de areia e um grande brinquedo em formato de chalana.
  • Construção de um campo de futebol americano, que contará com uma pista de atletismo em saibro ao redor.

Serviço

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 12.205 – Boqueirão.

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