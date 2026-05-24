Nova cara no Boqueirão: Parque Náutico ganha chalana infantil e campo de futebol americano

O Parque Náutico, localizado no Boqueirão, está recebendo uma série de melhorias e obras de manutenção em sua infraestrutura. O local é um dos pontos que integram a programação do Natal de Curitiba no fim do ano.

A passarela de madeira de 120 metros de comprimento, que leva até a torre de cronometragem das raias de canoagem, teve todas as suas madeiras trocadas. A reforma da estrutura começou na segunda quinzena de abril e tem conclusão prevista para o fim de maio.

Além disso, a torre de cronometragem receberá a troca do telhado e melhorias gerais.

Novas áreas de lazer e esporte O parque também passa por uma revitalização que inclui:

Construção de um novo parquinho infantil, equipado com piso emborrachado, piso de areia e um grande brinquedo em formato de chalana .

. Construção de um campo de futebol americano, que contará com uma pista de atletismo em saibro ao redor.

Serviço

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 12.205 – Boqueirão.