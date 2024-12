Nota Paraná milionário! Ganhador de R$ 1 milhão no sorteio é do Litoral do Paraná

Um morador de 43 anos, da cidade de Paranaguá, no Litoral do Estado, é o mais novo milionário do Paraná. Ele foi o grande ganhador do sorteio especial de R$ 1 milhão do Nota Paraná realizado nesta segunda-feira (09). Ele reside no bairro Correia Velho e participou com 23 bilhetes gerados a partir de 16 notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 25.225.185.

O segundo prêmio, de R$ 100 mil, foi para uma moradora de Londrina, na região norte. O vencedor foi sorteado com o bilhete número 29.246.429 ao concorrer com 21 bilhetes gerados de 32 notas fiscais.

Já o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, foi para uma moradora de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi sorteado com o bilhete número 15.766.399, após concorrer com 18 bilhetes gerados de 16 notas fiscais.

Além dos principais prêmios, o sorteio do Nota Paraná contemplou outros 100 consumidores com R$ 1 mil, e 15 mil pessoas com R$ 50.

Este é o último sorteio de 2024 do programa de cidadania fiscal coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e um dos quatro do ano com o valor máximo, entregues nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro.

Prêmios para entidades sociais

O Nota Paraná também beneficia entidades sociais. O programa conta com 1.755 instituições da sociedade civil cadastradas, atuantes nas áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural. As organizações recebem os créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem nos sorteios mensais. Desde setembro de 2023, essas entidades passaram a concorrer mensalmente a 40 prêmios de R$ 5 mil.

Sorteios com novos valores

Os sorteios especiais, como o realizado nesta segunda-feira, fazem parte da mudança na regulamentação do Nota Paraná anunciada no último mês de maio e em vigor desde o sorteio de julho. As novas regras alteram os prêmios distribuídos pelo programa, fazendo com que o prêmio de R$ 1 milhão seja entregue somente quatro vezes ao ano (fevereiro, maio, agosto e dezembro).

Nos demais meses, mais paranaenses são sorteados. Ao todo, são 35.102 prêmios com valores que variam entre R$ 50 e R$ 100 mil.

Prêmios de R$ 100 no Paraná Pay

O Paraná Pay também promoveu sorteio aos credenciados no programa, que tem como objetivo fomentar o setor de turismo. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100 nesta modalidade. Para participar deste sorteio é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site ou no aplicativo.

Como concorrer aos sorteios

Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.