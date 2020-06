O Nota Paraná – programa que devolve parte do imposto pago nas compras para quem coloca CPF na nota – vai liberar nesta quarta-feira (10) R$ 8,5 milhões em créditos para quem inseriu o número do CPF em notas fiscais nas compras feitas em março de 2020. Desde total, R$ 7,5 milhões serão destinados à consumidores e o restante (R$ 990 mil) para entidades sociais.

Os valores chegam em boa hora, já que muitas pessoas estão sofrendo com a crise do coronavírus, que deixou muitas famílias com o orçamento comprometido. Porém, segundo o governo do Paraná, a pandemia também afetou o valor que voltará aos contribuintes, que está menor que a média dos meses anteriores. Em Janeiro, por exemplo, foram pagos R$ 41 milhões pelo programa.

Como participar do Nota Paraná?

Para receber de volta o dinheiro do ICMS e participar dos sorteios, é necessário informar o CPF na hora da compra e fazer um cadastro no site do Nota Paraná. Além de um cupom pela primeira compra do mês, independentemente do valor, cada R$ 200 em compras renderá um novo bilhete. Depois, é necessário se cadastrar no site do Nota Paraná e clicar em autorizar a participação no sorteio. O programa permite também pedir a nota sem a identificação do documento e fazer a doação para uma entidade filantrópica.

Como resgatar o dinheiro?

Quem for resgatar créditos do programa Nota Paraná para conta bancária tem que pagar pelo serviço, no valor de R$ 1,81. A cobrança passa a valer a partir da segunda transferência feita pelo usuário no ano, seja pessoa física, jurídica ou entidades sem fins lucrativos cadastradas no programa.

