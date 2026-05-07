Nota Curitibana: veja os bilhetes ganhadores de R$ 200 mil e R$ 100 mil

O programa Nota Curitibana realizou nesta quinta-feira (07/05) o 87º sorteio, o primeiro no novo formato que aumenta os valores dos prêmios e amplia o número de entidades beneficiadas.

Foram sorteados três prêmios principais:

R$ 200 mil para o bilhete 5.693.744

R$ 100 mil para o bilhete 2.695.356

R$ 50 mil para o bilhete 5.021.278

O sorteio foi transmitido pelo YouTube da Prefeitura e contou com 7.482.830 bilhetes gerados para 184.130 participantes, referentes a notas fiscais dos meses de setembro, outubro e novembro de 2025.

Além dos prêmios principais, 24 entidades sociais cadastradas no sistema receberão R$ 10 mil cada uma, e serão distribuídos 34 mil prêmios de R$ 10 para participantes. O programa conta atualmente com 328.580 cidadãos cadastrados.

Novas regras do Nota Curitibana

A mudança no Nota Curitibana, prevista no decreto 629, redistribui os prêmios ao longo do ano. O número de entidades sociais contempladas passou de seis para 24 por sorteio. Os prêmios principais, que eram de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, aumentaram para R$ 200 mil, R$ 100 mil e R$ 50 mil.

Agora serão realizados quatro sorteios anuais, vinculados ao Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, em vez dos 12 sorteios anteriores. Cada edição distribuirá R$ 930 mil.

Para participar, é necessário informar o CPF na emissão de nota fiscal de serviços como planos de saúde, escolas particulares, oficinas mecânicas e salões de beleza, entre outros. A primeira nota fiscal do mês gera um bilhete, e a cada R$ 50 em serviços é gerado um cupom adicional.