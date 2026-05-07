Prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná saiu para Curitiba; veja de qual bairro

Um morador de Curitiba foi o grande vencedor do sorteio de maio do Programa Nota Paraná, realizado nesta quinta-feira (07/05), levando para casa o prêmio principal de R$ 1 milhão. Residente no bairro Tatuquara, o ganhador participou do sorteio com nove bilhetes gerados a partir de cinco notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 2.426.619.

Além do prêmio máximo, o programa de cidadania fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefa) sorteou R$ 100 mil para outro consumidor da Capital, morador do bairro Mossunguê. Ele concorreu com 211 bilhetes gerados de 48 notas fiscais e foi contemplado com o bilhete número 4.580.513.

O terceiro prêmio do Nota Paraná, no valor de R$ 50 mil, também ficou na Capital. O ganhador, residente no bairro São Braz, participou do sorteio com 141 bilhetes emitidos a partir de 32 notas fiscais e foi premiado com o bilhete número 20.404.310.

Outros 23 mil prêmios distribuídos no sorteio

O sorteio do Nota Paraná de maio contemplou ainda outros 100 consumidores com R$ 1 mil cada um, 8 mil com R$ 100 e 15 mil com R$ 50. No total, foram distribuídos 23.103 prêmios, totalizando R$ 2,8 milhões em valores repassados aos participantes.

O Nota Paraná beneficia também entidades sociais cadastradas no programa. Atualmente, 1.991 instituições da sociedade civil participam, atuantes nas áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural. As organizações recebem os créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem nos sorteios mensais. Desde setembro de 2023, essas entidades passaram a concorrer mensalmente a 40 prêmios de R$ 5 mil.

Como participar do Programa Nota Paraná

Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante. Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.