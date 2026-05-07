Mega bazar das mães une moda, gastronomia e solidariedade em Curitiba

Moda, presentes, gastronomia e solidariedade marcam presença no Mossunguê neste fim de semana. O Projeto Mãos que Valem promove nesta sexta (08/05) e sábado (09/05) o Mega Bazar de Dia das Mães, evento beneficente que concentra marcas de diferentes segmentos, produtos com valores especiais e atrações para toda a família na capital paranaense.

Com entrada e estacionamento gratuitos, o bazar disponibiliza moda feminina e masculina, plus size, lingerie, bolsas, semijoias, decoração, cosméticos, perfumaria, eletrônicos, vinhos importados, obras de arte e diversos artigos voltados para presentes de Dia das Mães.

Além das alternativas de compras, o evento conta com espaço kids e ambiente preparado para receber famílias durante os dois dias de programação.

Para Carina Rauber Menegusso, diretora e presidente da associação, o objetivo do bazar é unir consumo consciente e impacto social. “Mais do que um evento de compras, o bazar é uma forma de aproximar as pessoas de uma causa muito importante. Cada produto vendido ajuda diretamente no trabalho que realizamos com milhares de crianças e famílias. É um evento pensado para acolher, inspirar e gerar transformação social”, afirma.

A renda arrecadada no evento beneficente contribui para manter os projetos sociais da Associação Filantrópica Mãos que Valem, instituição que atua no atendimento de mais de 3 mil crianças com múltiplas deficiências mensalmente, através de ações de acolhimento, assistência e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

O Mega Bazar Dia das Mães – Associação Filantrópica Mãos que Valem – será na Rua Paulo Gorski, 1356, Mossunguê, das 10h às 19h.