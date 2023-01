A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (26), o 51º sorteio do programa Nota Curitibana. O prêmio de R$ 50 mil foi para o bilhete número 1.677.544; o de R$ 20 mil, para o de número 1.142.338; e o de R$ 10 mil, para o bilhete 2.025.849. A entrega dos prêmios será na próxima semana, na sede da Prefeitura, no Palácio 29 de março.

Na ocasião também serão distribuídos seis prêmios para entidades sociais indicadas pelos sorteados. São duas entidades premiadas para cada sorteado. Assim, as duas instituições escolhidas pelo primeiro sorteado receberão R$ 25 mil cada uma. As do segundo colocado, R$ 10 mil para cada e pelo terceiro R$ 5 mil cada uma. Lembrando que trata-se de um prêmio adicional. Sorteados e entidades não dividem os prêmios.

Se algum participante premiado nos prêmios principais não tiver feito a indicação de uma entidade, o sistema automaticamente recuperará a indicação feita pelo próximo premiado (prêmio de R$ 10) e assim sucessivamente, até que as seis instituições sejam premiadas.

Além dos três prêmios principais, foram sorteados 15 mil bilhetes, que vão receber R$ 10 cada um. Os valores são livres de Imposto de Renda. No total, a premiação soma R$ 310 mil. Participaram do 51º sorteio 2.128.453 bilhetes, de 96.310 participantes com notas referentes a setembro de 2022.

Retorno

Criado em 2018, o Nota Curitibana é um programa de incentivo à emissão de nota fiscal de serviços que distribui prêmios e gera créditos para o contribuinte. Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Os créditos podem ser resgatados para conta corrente, para abater até 50% do IPTU ou ainda para abastecer cartão-transporte do sistema de ônibus da capital.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Volume

Desde seu início, o programa distribuiu R$ 12,5 milhões em prêmios. Ao todo são 187.355 participantes cadastrados e 595 instituições que podem ser indicadas, entre entidades sociais, ONGs e Associações de Pais, Professores e Funcionários (APPFs).

Participantes

O sorteio desta quinta-feira foi presidido pelo coordenador do programa, Eduardo Makowski. Mario Nakatani Júnior, superintendente fiscal da secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, foi o secretário da sessão. Também participaram a auditora Yasmin Magalhães, da Mazars Auditores; e os analistas de sistemas Rodrigo Colchon Maciel e Sergio Thomaz. O diretor de contabilidade da secretaria de Finanças, Claudinei Nogueira, executou o sorteio.

Segurança

O processo do sorteio é feito por um microcomputador com sistema operacional e softwares usados exclusivamente para o Nota Curitibana. O aparelho fica guardado em um cofre e permanece em uma embalagem selada até o momento do sorteio, sem nenhum acesso à internet. O sorteio foi transmitido ao vivo pela página da Prefeitura no Facebook.

