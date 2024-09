“Nós comemos pó”, diz moradora que vive em rua não asfaltada em Curitiba

Mesmo com postagens da prefeitura de Curitiba sobre asfalto novo em várias regiões da cidade, algumas ruas da capital paranaense seguem na estrada de terra. Sem nunca terem sido asfaltados, os locais acumulam pó e reclamações de moradores.

Circulando pelos bairros de Curitiba, a Tribuna do Paraná encontrou essa situação em diferentes regiões. Uma das ruas aparentemente esquecidas pelo programa de pavimentação é a Rua Isídio Isidoro Kalinowski, no bairro Santa Cândida.

Não muito extensa, essa via é uma continuação da Rua Mario Alves de Menezes e nela estão apenas residências.

“Nós comemos pó”, diz Neide Ana Kiyota, moradora dessa via há mais de 20 anos. Com mais de 70 anos, Neide conta com o auxílio de uma bengala para se locomover. Por isso, subir e descer a rua que tem pedrinhas e pedregulhos soltos torna-se um desafio muito perigoso.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Neide Ana Kiyota cravou: “Nós comemos pó”. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Situação na Rua Isídio Isidoro Kalinowski é complicada e perigosa para população. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

“É um poeirão, não dá para limpar a casa, não dá para fazer nada. Eu ligo lá no 156 e falam que nesse mandato ainda vai sair o asfalto. Mas eu não sei, tenho medo. A gente liga e eles não estão nem aí”, reclama.

De acordo com Neide, há alguns meses a prefeitura foi até a Rua Isídio Isidoro Kalinowski e fez marcações. Além disso, a equipe prometeu que o asfalto sairia dentro de 90 dias. A moradora afirma que esse prazo já passou e o asfalto ainda não foi feito.

Quem também reclama é Amarildo Vieira Scheneider, vizinho de Neide. “Os caras abandonaram a gente aqui”, desabafa. “[O tamanho da rua] dá uns 400 metros. A gente não aguenta de pó. Minha esposa tem doença respiratória e é um problema”, acrescenta.

Scheneider comenta que já ligou tantas vezes para o 156 que já é até reconhecido quando faz uma nova chamada para o canal de atendimento. Até nas redes sociais do prefeito ele comenta. No entanto, sem ver nenhum resultado, o morador afirma que desanimou. “Sempre que o Rafael [Greca] inaugura alguma coisa eu entro na página dele e comento parabéns pela inauguração e digo para não esquecer da [nossa] rua”.

Barreirinha tem homenagem para Ivete Sangalo?

Marinalva tem um brecho e levou a falta de asfalto na brincadeira: “perece música da Ivete Sangalo”. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Bairro vizinho do Santa Cândida, no Barreirinha também tem estrada de terra. Proprietária de um brechó localizado em um pedaço sem asfalto da Rua Flávio Dallegrave, Marinalva Stadler brinca que “quando os carros passam [a rua] fica igual a música da Ivete Sangalo, ‘levantou poeira'”.

Marinalva tem o brechó há cinco anos. Ela comenta que apesar da rua ser bem próxima da movimentada Avenida Anita Garibaldi, nunca escutou comentários de que o asfalto seria feito ali.

Receosa de que isso possa afastar a clientela do brechó, ela tem expectativa de que a situação mude em breve. “[Se tivesse asfalto] sem dúvida, ficaria mais tranquilo, mais bonito e com menos poeira”, diz.

Faltou um pedacinho!

Do outro lado da cidade um caso curioso. Um pequeno trecho, de aproximadamente 150 metros, da Rua Antônio José Bonato, no bairro Ganchinho, não possui asfalto. Moradores não sabem qual foi o motivo desse único pedaço ter ficado sem. Mas mesmo sendo pouco, o pó se espalha e segue atrapalhando igual.

Denisia tem 45 anos e mora no Ganchinho há 11 anos. Vivendo perto desse trecho sem pavimento, ela afirma que é complicado. “É bastante pó, precisa asfaltar esse pedaço, é bem curto. Tem uma creche aqui do ladinho. Principalmente agora que não está chovendo tem bastante pó. [A rua] é bastante movimentada”, relata.

Rua no bairro Ganchinho ficou apenas com um trechinho sem asfalto. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Rua no bairro Ganchinho ficou apenas com um trechinho sem asfalto. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Rua no bairro Ganchinho ficou apenas com um trechinho sem asfalto. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O que diz a prefeitura

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a prefeitura afirma que consultou o Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) e a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) a respeito do tema.

A administração municipal alega que nenhuma das ruas foi “objeto de pedido popular de asfaltamento no programa de consultas públicas Fala Curitiba em nenhuma de suas edições, realizadas anualmente desde 2017”.

Sobre a Rua Isidio Isidoro Kalinowski, no Santa Cândida, a prefeitura diz que é uma via não oficial, situada em área particular. Por isso, não pode fazer qualquer intervenção até que seja regularizada.

“A Rua Antônio José Bonato, no Ganchinho, tem um único trecho remanescente sem pavimento e o motivo para isso é o mesmo: o trecho não é oficial”, afirma nota da prefeitura. Já sobre a Rua Flávio Dallegrave, a prefeitura comenta que é necessário analisar qual é o trecho alvo de reclamação.

Conhece alguma rua sem asfalto em Curitiba? Manda pra Tribuna!

Você conhece estradas cheias de buracos e ruas sem asfalto em Curitiba? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia sobre a situação? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!