Política

Nikolas Ferreira recebe oração de crianças em visita a instituição em Curitiba

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Tribuna do Paraná
Por Filipe Albuquerque — especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 17/05/26 21h25
o deputado federal Nikolas Fereira
O deputado federal Nikolas Ferreira em visita à Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, em Curitiba. Reprodução/Instagram

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) recebeu oração de crianças em visita feita neste domingo (17) à Casa Pró-Vida Mãe Imaculada, em Curitiba. O parlamentar estava acompanhado do vereador Guilherme Kilter e do pré-candidato a deputado estadual Paulo Melo.

A casa acolhe mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade e em risco de aborto, e trabalha também com o atendimento a mães e crianças no Paraná. Na visita, as crianças cantaram músicas religiosas e ficaram ao redor de Nikolas para fazer uma oração. O deputado compartilhou o vídeo em suas redes sociais.

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“Distante de casa e ainda assim o Senhor mostra seu cuidado… é assim que luto minhas guerras”, escreveu o deputado no post do vídeo. A publicação somava 230 mil curtidas até o início da noite de domingo.

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Um post compartilhado por Nikolas Ferreira (@nikolasferreiradm)

Fundada em 2014 pelo padre Silvio R. Roberto, diretor da instituição, a Casa Pró-Vida contabiliza o atendimento de mais de mil mulheres, e informa ter mais de 380 voluntários e benfeitores.

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