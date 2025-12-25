Natal na Rua: ONG promove almoço solidário no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A ONG Mãos Invisíveis promove nesta quinta-feira (25/12) a 8ª edição do Natal na Rua, um evento que atende pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade social em Curitiba.

A ação acontece anualmente, no dia 25 de dezembro, na Praça Generoso Marques, no Centro da capital paranaense, e fornece um almoço de Natal para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Conforme informações coletadas no local, o evento desta quinta deve atender mais de 700 pessoas em situação de rua. Além do almoço, durante a ação são entregues itens como água e frutas. Também acontecem algumas atividades na praça.

ONG Mãos Invisíveis

Mãos Invisíveis é uma associação sem fins lucrativos voltada principalmente para a população em situação de rua e famílias em extrema vulnerabilidade de Curitiba e região.

Conheça mais sobre o projeto: https://www.instagram.com/projetomaosinvisiveis/