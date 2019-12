A segunda-feira (23) começou com sol entre nuvens e calor em Curitiba, mas a previsão aponta para uma mudança. Já no início da tarde chuvas isoladas devem atingir a cidade. O céu encoberto também deixa as temperaturas mais brandas do que as de costume no verão que, por sinal tem, previsão de mais calor ao longo de seus três meses. Para hoje, a previsão é de que os termômetros não ultrapassem os 25° C. Já nos setores Oeste, Sudoeste, Sul e Centro-oeste do Paraná, a semana começa com o tempo mais estável. As informações são do Instituto Simepar.

De acordo com o Instituto, a umidade presente na capital paranaense ocorre por conta de uma frente fria que chegou ao Paraná no fim do domingo (22). Além de deixar o tempo com cara de chuva, a variação das temperaturas também ganha amplitude. Nesta segunda, a Mínima prevista é de 17° C e a Máxima pode chegar aos 25° C ao longo do dia. Segundo o Simepar, a previsão é de que a umidade comece a deixar Curitiba na terça-feira (24), véspera do Natal, quando não deve chover. E já na quarta-feira (25) a previsão é de tempo aberto.

Como fica o tempo no Litoral?

Nas praias a umidade também segue presente. De acordo com o Simepar, há possibilidade de chuvas isoladas nesta segunda. O sol deve aparecer entre nuvens e as temperaturas variam entre 22° C e 27° C. Em Guaratuba, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 86%. As rajadas de vento podem chegar aos 34 km/hora. A previsão não é diferente para Matinhos, Paranaguá e balneários próximos.

E no interior?

No Interior do estado, a segunda-feira já amanheceu com o céu aberto. Em cidades como Cascavel, Laranjeiras do Sul e Foz do Iguaçu, de acordo com o Simepar, o tempo seguirá aberto. Em Foz, a Máxima pode chegar aos 33° C.

Porém, em regiões mais ao Norte, nas proximidades das cidades de Londrina e Apucarana, a previsão se assemelha com a de Curitiba nesta segunda-feira. Céu nublado com possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. Em Londrina, os termômetros variam entre 17° C e 28° C.