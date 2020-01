O secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, afirma que não há necessidade de pânico da população por causa do coronavírus – vírus que vitimou 132 pessoas na China e já chegou a outros países, como Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Japão e Vietnã. Em entrevista na manhã desta quarta-feira (29), o secretário confirmou que dos três casos suspeitos no estado, dois já foram descartados e um aguarda o resultado de exame.

“Não existe motivo de pânico para a população. Estamos atentos e estaremos todos os dias reunidos. A globalização de pessoas indo e vindo é comum”, ressalta o secretário estadual, que deu entrevista coletiva junto com a secretária municipal de Saúde de Curitiba, Marcia Huçulak, nesta quarta. Entre as ações do governo para barrar a entrada do vírus no estado está o monitoramento de desembarque no Porto de Paranaguá e no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região de Curitiba.

Uma jovem de 23 anos suspeita de estar com o coronavírus é tratada no Hospital das Clínicas (HC). De acordo com Preto, o estado de saúde dela é considerado leve.O secretário estadual afirma que clinicamente os sintomas não são de coronavírus, entretanto, só o exame que está sendo concluído com prioridade vai poder afirmar isso. “Ainda aguardamos o resultados dos exames, mas deve ser influenza B [vírus da gripe]”, ressalta o secretário. A mulher internada chegou da China no dia 5 de janeiro.

Já os dois casos descartados no Paraná foram em Curitiba e em Paranaguá, no litoral. Ambos os pacientes também estiveram recentemente na China.

Em Paranaguá, o paciente é um o tripulante de um navio que veio da China no dia 26 de janeiro. Já o paciente descartado em Curitiba estava internado em um hospital particular. Ambos passaram por exames em que foram descartados o vírus.

Ninguém embarca

Após a suspeita de um tripulante de navio chinês estar com coronavírus, o Porto de Paranaguá está passando por um procedimento de segurança. Segundo o secretário estadual de Saúde, ninguém desembarca sem a liberação dos comandantes dos navios.

“Todos os cuidados estão sendo feitos com os funcionários dos navios. Os resíduos das embarcações estão separados e levados para aterros. Os chineses estão colaborando com tudo”, ressaltou o secretário.

Confira prevenir o coronavírus

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).