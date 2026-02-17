Na BR-277, Cristina Graeml comanda caminhada “Acorda Brasil” Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pré-candidata ao Senado pelo Paraná pelo partido União Brasil, Cristina Graeml lidera nesta terça-feira (17) a etapa paranaense da caminhada “Acorda Brasil”. O movimento, iniciado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), reivindica anistia aos condenados pelos eventos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena na Papudinha, em Brasília, após condenação em setembro de 2025.

Em conversa exclusiva com a reportagem da Tribuna às margens da rodovia, Graeml revelou que o destino do dia será Morretes, destacando que o calor tem sido o principal desafio enfrentado pelo grupo.

“Estamos seguindo a caminhada que o Nikolas iniciou lá em Minas e Goiás que terminou na grande manifestação em Brasília, e lá ele pediu que ninguém deixasse o movimento morrer. Aí um deputado do RS, que nem é do partido do Nikolas, já que é um movimento apartidário, fez outra caminhada de 200 km até a divisa com Santa Catarina. Depois um deputado do PL fez a caminhada em Santa Catarina e entregou para nós. Nós vamos entregar para o deputado Tomé Abduch (Republicanos) que vai tocar até a Paulista numa nova manifestação”, disse.

Acorda Brasil Paraná

A jornada paranaense teve início no sábado (14), partindo do balneário Coroados, ponto que marca a divisa entre Santa Catarina e Paraná. Os manifestantes planejam percorrer aproximadamente 180 quilômetros em território paranaense, com chegada prevista à divisa com São Paulo na quinta-feira (19).

O que é a caminhada Acorda Brasil

Além da principal bandeira de anistia aos condenados pelos acontecimentos de 8 de janeiro e da revogação do veto presidencial ao chamado PL da Dosimetria, o movimento incorporou pautas conservadoras visando as eleições de 2026, com ênfase especial na renovação do Senado. Lideranças vinculadas ao movimento defendem a formação de maioria conservadora na Casa, com objetivo de avançar em propostas como pedidos de impeachment de ministros do STF.

O discurso dos participantes também inclui reivindicações relacionadas à segurança pública, liberdade econômica e diminuição da carga tributária nos estados.