Mutirão em paraíso natural do Paraná retira três toneladas de lixo

Quase três toneladas de resíduos como plástico, isopor e sucata foram retirados na Ilha do Mel, no litoral do Paraná, durante o 2º Mutirão de Limpeza das Praias. A ação contou com 40 voluntários e aconteceu na última quinta-feira (19).

A ação foi novamente liderada por Roberto Santana Gonçalves, funcionário público que é conhecido por pedalar pelas praias recolhendo garrafas. Roberto organizou o mutirão, que já tem previsão de ocorrer novamente em fevereiro de 2025. “Queremos manter a ilha limpa para que os turistas vejam que cuidamos bem deste lugar especial”, disse.

O mutirão ocorreu entre a Ponta Oeste e a Nova Brasília, área de difícil acesso que acumula resíduos trazidos pela maré. Alunos da região também participaram da ação, aproveitando a oportunidade para uma aula prática sobre preservação ambiental.

O material recolhido foi destinado à Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná. “Precisamos de uma caçamba e de um caminhão-baú para transportar os resíduos. Após a triagem, conseguimos reciclar cerca de 90% do material, descartando apenas os itens contaminados. Esse tipo de ação não só retira resíduos do meio ambiente, mas também os reintegra ao ciclo produtivo”, explicou Alyne Souza, presidente da Associação de Nativos.

A iniciativa é das Comunidades Tradicionais da Ilha do Mel e da Associação de Nativos, com apoio da Portos do Paraná, Prefeitura de Paranaguá, Paranaguá Saneamento, Instituto Água e Terra (IAT), entre outras instituições e moradores locais.

