Mutirão do Emprego tem 7 mil vagas no Pinheirinho nesta quinta

Um mutirão do emprego acontece nesta quinta-feira (14/5), das 9h às 15h, na Rua da Cidadania do Pinheirinho, em Curitiba. A ação reúne 59 empresas que farão entrevistas no local com possibilidade de contratação imediata, oferecendo ao todo mais de 7 mil vagas de trabalho. O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado.

As vagas incluem 4 mil oportunidades das empresas participantes e 3.397 vagas disponíveis no sistema do Sine Curitibano, que podem ser acessadas durante o mutirão. Cinco unidades de ensino, parceiras da Prefeitura, também estarão presentes para informar sobre cursos de qualificação profissional.

Os interessados devem levar documento com foto e CPF. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada até as 13h. O mutirão é organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação em conjunto com a Secretaria Estadual de Trabalho, Qualificação e Renda.

O evento oferece estrutura de apoio aos trabalhadores, incluindo serviço de cópias de currículo, sala para palestras rápidas sobre comportamento no ambiente de trabalho e postura em entrevistas, sala calma para atendimento de pessoas autistas e sala de apoio para armazenamento de materiais. As informações são da Prefeitura.

O mutirão integra as ações do Mês do Trabalhador em Curitiba e acontece na Avenida Winston Churchill, 2033, no bairro Pinheirinho.