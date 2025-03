Mutirão contra a dengue chega aos bairros Pinheirinho, CIC e Cajuru

O trabalho de combate à dengue não para em Curitiba. Na próxima semana, as ações do Mutirão Curitiba Sem Mosquito irão acontecer nas regionais Pinheirinho, CIC e Cajuru. Os agentes comunitários e de endemias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) vão levar orientação para população e vistoriar casas e quintais em busca de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

No bairro Pinheirinho, a ação será realizada na área de entorno da Unidade de Saúde Nossa Senhora do Sagrado Coração, abrangendo 20 quarteirões e contará com o apoio do Exército Brasileiro.

Os militares vão acompanhar os agentes de saúde e endemias, auxiliando na orientação da população nos dias 17 e 18. Os moradores que tiverem entulhos nos quintais para serem removidos devem colocar em frente às casas. O recolhimento do material será feito no dia 19 pelos caminhões da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Desde o início deste ano, já foram realizados 23 mutirões e recolhidas 127 toneladas de entulhos.

Duas ações na Regional CIC

Na Regional CIC, a atuação do Mutirão Curitiba Sem Mosquito será concentrada nas proximidades da Unidade de Saúde Barigui, numa extensão de 21 quarteirões. As orientações serão realizadas nos dias 18 e 19 e o recolhimento do material inservível será feito no dia 20 pelos caminhões da SMMA.

Uma segunda ação do Mutirão Curitiba Sem Mosquito está agendada para acontecer entre 25 e 27, no bairro São Miguel. Serão percorridos 20 quarteirões no entorno da Unidade de São Miguel. A coleta do material inservível será feita no dia 27 pelos caminhões da SMMA.

Mutirão no Cajuru

O mutirão contra a dengue também está sendo realizado na Regional Cajuru. O trabalho de orientação da população começou nesta sexta-feira (14) e terá continuidade na segunda-feira (17/3). Os agentes vão percorrer 24 quarteirões no entorno do Distrito Sanitário do bairro Cajuru. A coleta do entulho na região será feita no dia 18.

Na última semana, os agentes comunitários e de endemias já percorreram os bairros Campo de Santana (Tatuquara), no entorno da Unidade de Saúde Dom Bosco; Santa Felicidade, na área de abrangência da Unidade de Saúde Vista Alegre; e bairro CIC, nas proximidades da Unidade de Saúde Barigui.

Morador tem papel fundamental

A efetividade do combate ao Aedes aegypti depende da soma dos esforços do poder público e da população. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, pelo menos 65% dos focos do mosquito da dengue são encontrados nas residências. Por isso, a Prefeitura de Curitiba investe na realização de mutirões para estimular a população a manter casa e quintal livres de focos de dengue.

Ações simples que fazem toda a diferença, como fiscalizar as dependências da casa e do quintal; eliminar pontos de riscos para proliferação do mosquito da dengue; manter ralos e caixa d’água fechados e vasos de flores sem acúmulo de água.

Além dessa estratégia, a Prefeitura de Curitiba também realiza o monitoramento da presença do mosquito transmissor com armadilhas e drones, bloqueios de transmissão de casos, varreduras casa a casa e ações educativas.

Como acondicionar os resíduos

O mutirão Curitiba Sem Mosquito coleta materiais recicláveis (garrafas, plásticos, ferros e metais recipientes), pneus, móveis e eletrodomésticos sem condições de uso, resíduos orgânicos e restos de vegetais embalados.

Materiais com peso ou volume elevado (como resíduos de construção civil), resíduos e restos vegetais não embalados, resíduos tóxicos e perigosos (lâmpadas, medicamentos, pilhas e tintas) e veículos de transporte não são recolhidos pela Prefeitura de Curitiba durante os mutirões contra a dengue.

Resíduos menores devem ser embalados ou ensacados antes do descarte.

Coleta regular

Paralelamente aos mutirões, Curitiba mantém a coleta regular. Nada muda em relação ao recolhimento de resíduos orgânicos, recicláveis e especiais. Dessa forma, o cidadão tem diversas formas de eliminar entulhos e materiais já inutilizados, que, além de se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, podem também se tornar o ambiente ideal para roedores, insetos, aranhas e outros vetores de doenças.

Use os Ecopontos

Outra alternativa de descarte disponível para os curitibanos são os Ecopontos, locais destinados a resíduos mistos e recicláveis. Os resíduos mistos incluem materiais de construção civil, madeira, restos de podas de árvores, mobiliário inutilizável, eletroeletrônicos, óleo de cozinha e gordura usados. Veja a localização dos Ecopontos

Os resíduos devem ser separados e depositados conforme as orientações dos funcionários do local. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.