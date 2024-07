Museu Paranaense tem semana de oficina gratuita de introdução à robótica

O Museu Paranaense (MUPA) promove no próximo sábado (03), às 10 horas, a oficina gratuita de introdução à robótica “Corpo-máquina: um paralelo entre a robótica e a anatomia humana”. A atividade integra a programação do Programa Público “Corpos, Indícios – Matrizes, Espécies”, que investiga as linguagens transversais do corpo.

Essa oficina foi desenvolvida pelo Projeto de Extensão “O Projeto”, espaço maker da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), especialmente a convite do museu.

A atividade gratuita oferta 20 vagas, com duração de cinco horas e destinada a maiores de 16 anos. Para participar, é necessário se inscrever em um formulário online.

O público terá a oportunidade de acompanhar uma introdução à robótica, com a montagem de uma mão que aplica fundamentos de mecânica, eletrônica e programação, com conhecimentos práticos e teóricos de um protótipo de projeto. Um paralelo entre o corpo humano e o corpo artificial, por meio de uma visão de engenharia e desenvolvimento.

Ao ver células nervosas como fios condutores, músculos como motores e o cérebro como um microcontrolador, a tecnologia traz uma ideia de como a ciência é capaz de mimetizar o corpo humano. Assim, “Corpo-máquina: um paralelo entre a robótica e a anatomia humana” oferece a experiência de como máquinas do nosso dia a dia podem ser pensadas como uma simulação do corpo humano, e como o corpo humano pode ser visto como uma máquina.

Serviço – Aula de robótica gratuita em Curitiba

Oficina de introdução à robótica

Data: sábado (03/08), às 10h

Inscrições online

Local: Museu Paranaense – Rua Kellers, 289 – São Francisco, Curitiba

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!