Museu do Holocausto lança guia para identificação de símbolos nazistas

Com objetivo de explicar mais sobre insígnias usadas durante o regime nazista, o Museu do Holocausto de Curitiba, em parceria com o Observatório da Extrema Direita (OED), lançou o guia “Símbolos do Ódio”. O material possui cerca de 100 páginas com imagens e textos explicativos a respeito de 90 emblemas usados pelo regime nazista, incluindo também neonazistas e supremacistas. A primeira divulgação aconteceu na semana passada.

O guia visa trazer uma compreensão sobre os fenômenos sociais e políticos, que estão associados aos discursos de ódio. Em setembro de 2023, um veículo participou do desfile cívico-militar de Curitiba com um emblema utilizado durante o regime nazista.

O caso motivou uma investigação pelo Ministério Público Federal (MPF), com apoio do Museu do Holocausto, que confirmou a origem do símbolo. No carro, estava uma cruz chamada de Balkenkreuz, que era usada em carros e aviões militares alemães entre 1940 e 1945.

O conteúdo do guia foi gerado a partir de uma capacitação promovida pelo Museu entre abril e julho de 2025, voltada à prevenção do uso de símbolos nazistas em desfiles cívico militares em Curitiba.

Para acessar o documento, o público geral deve preencher um formulário online, com declaração de vínculo institucional e termos de uso. A liberação do arquivo é feita por e-mail.

Um guia necessário

Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgado no ano passado, apontou que 35 mil usuários brasileiros compartilhavam conteúdo neonazista em canais abertos de redes sociais.

“Os símbolos podem parecer superficiais e inofensivos, mas eles são importantes na construção de ideias extremistas. Eles funcionam como agregadores de um sentimento de pertencimento e identidade”, explica Carlos Reiss, coordenador-geral do Museu do Holocausto, ao portal da Confederação Israelita de Curitiba.

O regime nazista foi uma ditadura de extrema-direita que governou a Alemanha entre 1933 e 1945. Durante esse período, de acordo com informações do Museu do Holocausto, foram perseguidos judeus, pessoas da comunidade LGBTQIA+, negros, povos ciganos, comunistas, anarquistas, maçons, poloneses, eslavos, opositores políticos, chineses, artistas, intelectuais e prisioneiros de guerra.