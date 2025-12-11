Museu de Curitiba exibe esqueleto da girafa Pandinha em nova exposição

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de terça-feira (16/12), o Museu de História Natural Capão da Imbuia, em Curitiba, inaugura a exposição ‘Memórias que Ficam’. O destaque da mostra é a osteomontagem do esqueleto de Pandinha, a girafa que viveu quase 33 anos no Zoológico da cidade e foi a mais longeva do Brasil.

A exposição, organizada pelo Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ocupará uma sala especialmente preparada no museu. Além do esqueleto de Pandinha, os visitantes poderão ver animais taxidermizados, como um tigre, e assistir a um vídeo sobre a vida da girafa no zoológico e o processo de osteomontagem – técnica de montar esqueletos de animais na posição anatômica original.

A mostra também inclui esqueletos de uma leoa, uma capivara e um muriqui-do-sul, além de plotagens com informações sobre os animais. Uma iluminação cênica destaca os detalhes dos ossos, proporcionando uma experiência educativa para crianças e adultos.

Além da Pandinha, exposição em Curitiba relembra outro morador do Zoo

Na entrada do museu, outra novidade aguarda os visitantes: o esqueleto de Piekarski, o macho de girafa que também viveu no Zoo de Curitiba, foi instalado ao ar livre após passar pelo mesmo processo de osteomontagem.

A exposição ‘Memórias que Ficam’ funcionará de terça a domingo, das 9h às 16h30, com entrada gratuita. Não há data prevista para o encerramento da mostra.