Chimpanzé Pipo morre aos 52 anos no Zoológico de Curitiba

O Zoológico Municipal de Curitiba perdeu um de seus animais mais queridos na tarde de terça-feira (9/12). O chimpanzé Pipo, famoso por sempre carregar uma cobertinha nos dias mais frios, morreu aos 52 anos de idade por volta das 16h30, conforme constatado pelos funcionários do local.

Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informou que a necropsia revelou insuficiência cardíaca devido ao envelhecimento natural. “Pipo já tinha 52 anos, enquanto um chimpanzé na natureza vive em média 40 anos”, explicou.

Foto: Divulgação | Prefeitura de Curitiba

Originário do Congo, Pipo foi vítima de tráfico animal e mantido como animal de estimação no Rio de Janeiro antes de ser doado ao Zoológico do Rio em 1981. Em 2020, foi transferido para Curitiba, onde passou os últimos anos ao lado de Bob, outro chimpanzé idoso, em um recinto amplo e arborizado.

A secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, lamentou a perda, destacando o cuidado dedicado ao animal durante estadia no zoológico. A equipe do Zoo lamentou a morte de Pipo.