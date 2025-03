Mulheres pioneiras de Curitiba são tema de visita especial ao Cemitério Municipal

As histórias de mulheres pioneiras de Curitiba serão contadas e apresentadas no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, no bairro São Francisco, no dia 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. A prefeitura promoverá uma visita guiada temática e gratuita ao cemitério, das 9h às 12h. As vagas são limitadas.

Os agendamentos para a visita guiada serão abertos às 18 horas desta quarta-feira (05). São 60 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas pelo Guia Curitiba. Em caso de chuva, a atividade será cancelada.

A visita tem duração de três horas e é produzida e conduzida pela pesquisadora cemiterial Clarissa Grassi. “O objetivo da visita temática é divulgar e fazer conhecer mulheres cujas trajetórias pessoais e profissionais foram pioneiras em suas áreas”, explicou Clarissa.

Os participantes vão conhecer os detalhes dos túmulos de Enedina Alves Marques, primeira engenheira negra do Brasil, a médica Maria Falce de Macedo, a professora e pesquisadora Maria Nicolas, entre tantas outras mulheres que serão lembradas durante o passeio.

Sucesso de público, o percurso Mulheres Pioneiras, realizado desde 2017, vem ganhando novas personagens graças à pesquisa e também contribuição de participantes. “É uma oportunidade de reconhecer as personalidades femininas que contribuíram para a história de Curitiba e do Paraná. São profissionais das mais variadas áreas, da medicina à engenharia, passando pelas artes, educação e política”, completou Clarissa.

Cemitério mais antigo de Curitiba

O Cemitério Municipal São Francisco de Paula é o equipamento público mais antigo de Curitiba, completou 170 anos em dezembro do ano passado. Entre seus muros, no espaço de 51.414 metros quadrados, estão 5.700 túmulos, mausoléus e verdadeiros monumentos arquitetônicos onde estão sepultadas personalidades que fazem parte da história de Curitiba, do Paraná e do Brasil.

Visita Guiada Temática Mulheres Pioneiras ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula

Inscrições: a partir das 18h desta quarta-feira (05), no Guia Curitiba

Data: 8 de março, sábado, das 9h às 12h

Local: Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Praça Padre João Sotto Maior, São Francisco)

Cancelamento em caso de chuva