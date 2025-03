Queda de galho de árvore deixa homem em estado grave em Curitiba

Um grave acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (05) na Rua Esper Jorge Chueri, no bairro Cajuru, em Curitiba. Um galho de árvore caiu sobre uma pessoa de aproximadamente 50 anos, resultando em ferimentos graves. O acidente aconteceu nas proximidades do quartel do Gost, mobilizando rapidamente as equipes de emergência.

O subtenente Lara, do Corpo de Bombeiros, relatou detalhes do ocorrido. Segundo ele, o galho se desprendeu de um pinheiro, atingindo a vítima que estava embaixo da árvore. A situação foi agravada pela altura da queda, estimada em cerca de 15 metros, e pelo peso do galho, aproximadamente 20 kg.

“O cenário no local era chocante, com muito sangue”, descreveu a subtenente. A vítima apresentava uma lesão encefálica grave devido ao impacto do galho. Quando os bombeiros chegaram, a pessoa já estava em parada cardiorrespiratória. Imediatamente, iniciaram os procedimentos de reanimação, que continuaram até a chegada da ambulância. O homem foi encaminhado em estado gravíssimo ao PS do Cajuru.

O trágico acidente ressalta a importância da segurança em trabalhos de poda e manutenção de árvores. O subtenente Lara enfatizou a necessidade do uso de equipamentos de proteção. “Em trabalhos como esse, é fundamental o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs)”. Ele acrescentou que, embora neste caso específico até mesmo um capacete pudesse não ter sido suficiente devido à força do impacto, o uso de equipamentos de proteção pode fazer a diferença em muitas situações.