Mulher é presa suspeita de aplicar 46 golpes em restaurantes de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente uma mulher suspeita de aplicar uma série de golpes contra restaurantes e pizzarias da região do bairro Capão Raso, em Curitiba. A prisão ocorreu na quinta-feira (06).

Conforme apurado pela polícia, a investigada enviava comprovantes falsos de pagamento via PIX para estabelecimentos de delivery. Dessa forma, os restaurantes realizavam a entrega dos pedidos sem jamais receber os valores cobrados pelos alimentos.

A delegada da PCPR Sâmia Coser revelou que as investigações apontam que a mulher aplicou esse golpe durante vários meses de 2024. O esquema começou em janeiro e foi descoberto somente em agosto do ano passado.

“Durante esse período, a criminosa realizou mais de 46 pedidos fraudulentos, escolhendo sempre itens de alto valor, como pizzas premium, cervejas especiais e refrigerantes, gerando um prejuízo significativo aos comerciantes da região”, disse a delegada.

Mulher presa por aplicar golpes em restaurantes em Curitiba usava filho no esquema

A delegada ainda ressaltou que somente um estabelecimento teve prejuízo de quase R$ 7 mil. O local foi vítima da fraude em 43 situações. Uma das situações que chamou a atenção da polícia foi o fato da investigada não receber pessoalmente as entregas.

Para evitar suspeitas, ela utilizava o filho, um adolescente, para retirar os pedidos dos entregadores. O menor aguardava a chegada dos motoboys no parquinho do prédio onde residiam ou em outros pontos próximos à residência. “Além disso, a estelionatária utilizava três endereços distintos para dificultar a identificação do esquema fraudulento”, acrescentou Sâmia.

Após o recebimento das denúncias, a PCPR investigou a situação e realizou a prisão preventiva da suspeita.

Como denunciar golpes para a Polícia Civil do Paraná

A PCPR alerta a população sobre o aumento de golpes direcionados a grupos vulneráveis. Em caso de suspeita de golpe ou fraude, a orientação é registrar imediatamente um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou no site da PCPR, permitindo que autoridades investiguem o caso.