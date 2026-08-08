Mulher mantida em cárcere por mais de 1 ano é resgatada com bebê na Grande Curitiba

Uma mulher de 27 anos mantida em cárcere privado há mais de um ano foi resgatada pela Guarda Municipal de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), após conseguir enviar um e-mail pedindo socorro. No imóvel também estava o filho da vítima, um bebê de quatro meses.

O suspeito, acusado de violência doméstica, cárcere privado e descumprimento de medida protetiva, foi preso em flagrante na sexta-feira (7), após as equipes de segurança receberem a mensagem e iniciarem as buscas na região.

À polícia, a mulher relatou que sofria agressões físicas e psicológicas constantes durante o período em que permaneceu trancada na residência.

O homem foi encaminhado à Delegacia do Alto Maracanã e, após os procedimentos legais, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça.

Suspeito foi preso em flagrante. Vídeo: Divulgação Guarda Municipal de Colombo