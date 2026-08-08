Retorno sob o Viaduto do Tarumã é liberado para motoristas na Linha Verde

A alça de retorno localizada sob o Viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba, foi reaberta ao trânsito na noite de quinta-feira (6). O trecho entre o Super Muffato e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estava interditado por causa das obras do Complexo Tarumã.

Com a mudança, quem circula pela Linha Verde no sentido Atuba e precisa seguir em direção ao Pinheirinho pode voltar a utilizar a passagem sob o viaduto.

As intervenções continuam na região, mas agora estão concentradas principalmente na parte superior da estrutura. Uma das frentes de trabalho é a reforma da canaleta destinada ao transporte coletivo.

Canaleta passa por requalificação

As equipes trabalham na retirada do pavimento antigo e na preparação da nova base. Posteriormente, será instalado pavimento de concreto em um segmento de aproximadamente 840 metros.

O projeto também prevê duas novas estações-tubo sobre o Viaduto do Tarumã, uma em cada sentido, além de adequações nos passeios e melhorias de acessibilidade. A intervenção deve integrar o trecho ao restante da canaleta exclusiva existente na Linha Verde.

Viaduto passou de 24 para 50 metros

A duplicação do Viaduto do Tarumã, uma das principais etapas do projeto, já foi concluída. Com a intervenção, a estrutura passou de 24 para 50 metros de largura.

O Complexo Tarumã contempla ainda melhorias em aproximadamente oito quilômetros de vias. Ao todo, 12 ruas fazem parte das intervenções, incluindo os acessos ao viaduto.

O projeto busca reorganizar a circulação em uma região de tráfego intenso e melhorar a conexão entre a Linha Verde e a Avenida Victor Ferreira do Amaral. Também estão previstas intervenções em iluminação pública, paisagismo e espaços urbanos da região.