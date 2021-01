Uma mulher de 56 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Paraná pelo crime de maus-tratos. Segundo a equipe, coordenada pelo delegado Matheus Laiola, a prisão ocorreu no domingo (17), em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Ela foi flagrada estacionando um carro, um Fiat Punto, abrindo a porta e abandonando um cachorro. Em seguida ela entrou no carro e saiu.

publicidade

+Leia mais! Cachorro preso na coleira é maus-tratos? Confira e saiba como denunciar os crimes contra os pets

“A mulher confessou o crime, dizendo que estava cansada de cuidar do cachorro.

Depois de receber voz de prisão, fomos atrás do cachorro e encontramos. O cão estava muito assustado, com fezes pelo corpo. A mulher que abandonou está presa e à disposição da Justiça”, explicou o delegado nas redes sociais.

Segundo a Polícia Civil as diligências iniciaram após o recebimento de um vídeo em que a suspeita abandonava um cão em uma via, na região metropolitana de Curitiba. A mulher foi presa por maus-tratos e o cachorro levado para uma protetora independente.