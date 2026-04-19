Mulher fica ferida no Pico Paraná e é resgatada com guincho aéreo

Uma mulher de 33 anos precisou ser resgatada de helicóptero após sofrer uma fratura na perna no Pico Paraná, na divisa entre Campina Grande do Sul e Antonina, neste domingo (19/4). De acordo com a Polícia Rodoviária Federa (PRF)l, o atendimento foi realizado em uma área remota com difícil acesso.

A operação aérea começou por volta das 11h35, após o acionamento das equipes de resgate. Quando localizada, a vítima estava consciente, mas impossibilitada de se locomover devido à lesão. Por conta das condições do terreno e da ausência de um ponto seguro para pouso, o helicóptero precisou manter voo estacionário sobre a área.

Para viabilizar o resgate, a equipe utilizou a técnica de içamento com guincho elétrico (hoist). Um operador aerotático foi lançado ao solo para realizar a avaliação inicial, prestar os primeiros atendimentos e preparar a vítima para a retirada com segurança. Veja, abaixo, imagens do resgate:

A mulher foi imobilizada e içada até a aeronave. Após a estabilização no interior do helicóptero, o operador também foi recolhido. A vítima foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde recebeu atendimento médico especializado.