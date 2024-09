Mulher é resgatada de trilha em morro na Grande Curitiba

Na manhã deste domingo (22) um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para resgatar uma mulher que estava fazendo uma trilha no Morro Pão de Lóth, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo informações do BPMOA, o helicóptero prestou apoio ao Corpo de Bombeiros pois a vítima havia sofrido uma torção de joelho.

No local, a mulher de 20 anos relatou que sofreu a lesão durante a passagem por um obstáculo na trilha do morro. Por conta do machucado, ela não estava conseguindo se locomover e, por isso, precisou do auxílio do helicóptero.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros deu o primeiro atendimento à vítima e na sequência, a equipe do BPMOA resgatou a mulher do Morro Pão de Lóth. Após o resgate, a mulher foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador para avaliação médica.

