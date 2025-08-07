Mulher é presa suspeita de participar de fraude que desviou de R$ 22 milhões de empresa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Suspeita de integrar um esquema de fraude financeira milionária, uma mulher de 29 anos foi presa pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), na manhã desta quinta-feira (7), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A investigação aponta que ela teria participado de uma operação criminosa que desviou mais de R$ 22 milhões da conta bancária de uma empresa com sede no estado de São Paulo.

De acordo com a PCPR, o crime foi cometido no dia 11 de julho, quando hackers invadiram a conta da empresa e, por meio de um esquema sofisticado, realizaram transferências de grandes quantias para contas associadas a criptoativos. A mulher presa teria atuado no esquema como falsa gerente de uma dessas contas, facilitando o fluxo do dinheiro roubado.

“No curso das investigações, apurou-se a participação da mulher, que atuava como gerente de contas vinculada a uma agência bancária de Curitiba, responsável por facilitar movimentações financeiras suspeitas”, explicou o delegado Reinaldo Zequinão.

Segundo a Polícia, a descentralização dos valores dificulta o rastreamento das transações. Ainda assim, devido à atuação conjunta dos órgãos de segurança pública e da equipe de segurança do banco, cerca de R$ 10 milhões já foram recuperados.

Durante a operação, além do cumprimento do mandado de prisão, os policiais também realizaram buscas na residência da investigada. No local, foram apreendidos três passaportes, além de quantias em dinheiro em espécie.

As investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos no esquema e recuperar o restante dos valores desviados.

