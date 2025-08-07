Acidente entre caminhões deixa um ferido e trava Contorno Leste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma colisão entre dois caminhões interditou parcialmente uma faixa da BR-116, no quilômetro 106 do Contorno Leste, na manhã desta quinta-feira (7), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu no sentido Curitiba da rodovia e causa muitos transtornos logo cedo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência. Segundo as primeiras informações repassadas, uma pessoa ficou ferida no acidente. A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada ao hospital. Até o momento, não foram divulgadas as causas do acidente nem a dinâmica da colisão entre os veículos.

+ Leia mais Rodovia que liga Paraná e Santa Catarina será duplicada após fim de disputa judicial

Às 8h20 da manhã, a pista ainda seguia interditada de forma parcial. O bloqueio formou um congestionamento de aproximadamente 19 quilômetros no trecho afetado.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉