Mulher é presa suspeita de matar sobrinho para assumir tráfico de drogas na RMC

Uma mulher de 26 anos foi presa após ser considerada suspeita de ter matado o próprio sobrinho, Heloi Pereira, de 23 anos, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), durante o mês de agosto. Conforme as investigações, o motivo do crime estaria ligado a disputas pelo controle do tráfico de drogas na região.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), ela foi presa na última sexta-feira (29), em Umuarama, no noroeste do estado, durante uma operação conjunta com a Polícia Militar. Um outro suspeito, de 20 anos, está foragido.

O crime aconteceu na madrugada de 4 de agosto, no bairro Guarituba, em Piraquara.

Como aconteceu o crime

O delegado do caso, Thiago Andrade, afirma que as investigações mostram que a suspeita, que era tia da vítima, e um homem, teriam invadido a casa do jovem e atirado nele enquanto ele dormia. Segundo a PC, ele não teve chance de defesa.

“A vítima possuía histórico criminal e outros familiares também estariam envolvidos em práticas ilícitas”, disse.

Segundo a corporação, a PCPR segue em diligências para encontrar o segundo suspeito que já foi identificado.