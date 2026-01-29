Mulher suspeita de furtar lojas no Centro de Curitiba é presa em flagrante

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu em flagrante na manhã de quarta-feira (28/1) uma mulher suspeita de cometer furtos em diversas lojas da região central da cidade. A prisão ocorreu durante a Operação Centro Seguro, próximo à Praça Tiradentes.
Quando a suspeita foi abordada, ela estava com vários produtos supostamente furtados, incluindo uma trena, canetas, meias, utensílios domésticos e outros itens. Ao ser questionada, ela admitiu ter realizado os furtos em diferentes estabelecimentos comerciais da área.
Representantes de duas lojas compareceram à Central de Flagrantes para acompanhar o registro da ocorrência. A mulher foi informada sobre os direitos constitucionais e encaminhada à 1ª Central Regional de Flagrantes de Curitiba para os procedimentos legais cabíveis.