Animais vítimas de zoofilia são resgatados na RMC e suspeitos passam por teste biológico

Em uma operação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Científica do Paraná (PCIPR) resgataram nove animais domésticos de uma residência em Piraquara, cidade vizinha a Curitiba. A ação foi motivada por denúncias de maus-tratos e zoofilia contra seis cães e três gatos.

As investigações tiveram início após relatos de que os animais estariam sendo submetidos a práticas de zoofilia, configurando crime de maus-tratos segundo a Lei de Crimes Ambientais. Em dezembro de 2025, exames periciais realizados pela PCIPR confirmaram que os cães haviam sofrido abusos de natureza sexual.

O delegado Guilherme Dias, responsável pelo caso, explicou a necessidade da operação: “Diante dos fatos comprovados em laudo científico, representamos pela busca e apreensão com o objetivo de resgatar esses animais para que não permaneçam em situação de vulnerabilidade”.

Durante a ação, além do resgate dos animais, foi realizada a coleta de material biológico tanto dos bichos quanto dos suspeitos residentes no local. Angela Andreassa, perita oficial da PCIPR, detalhou: “Já havia sido realizada uma perícia anterior nesse endereço e o material coletado na ocasião apresentou resultado positivo em dois animais. Diante disso, nós acompanhamos a delegacia para realizar novas coletas, tanto dos animais quanto dos homens que moram na propriedade, para posterior confronto genético”.

Os nove animais resgatados foram encaminhados à ONG Força Animal, onde receberão os cuidados necessários e, futuramente, serão disponibilizados para adoção. A ação reforça o compromisso das autoridades locais com o bem-estar animal e a importância das denúncias para combater casos de maus-tratos em Curitiba e região.