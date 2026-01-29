Cães do tipo spitz: 7 raças encantadoras para conhecer 

Os cães do tipo spitz formam um grupo que se destaca facilmente pela aparência elegante e pelo porte alerta. De modo geral, essas raças têm focinho afilado, orelhas eretas em formato triangular, cauda enrolada sobre o dorso e pelagem densa, para protegê-los de climas frios.

A origem do grupo está ligada a regiões do norte da Europa, Ásia e América do Norte, onde esses cachorros atuavam como companheiros, caçadores, guardiões e até puxadores de trenó. Além da aparência marcante, os spitz costumam apresentar personalidade forte, inteligência elevada e grande vínculo com o tutor. São cachorros atentos ao ambiente, curiosos e, em muitos casos, bastante independentes.

Embora compartilhem características em comum, cada raça possui particularidades que influenciam no tamanho, no comportamento e na adaptação à rotina familiar. Abaixo, conheça algumas delas!

1. Spitz alemão

O spitz alemão é um cachorro pequeno, elegante e cheio de energia (Imagem: Lenkadan | Shutterstock)

Originário da Alemanha, o spitz alemão é um cachorro pequeno, elegante e cheio de energia. Ele existe em diferentes tamanhos, do anão ao gigante, mas todos compartilham a pelagem longa e volumosa, além da expressão sempre alerta. É um cão muito apegado ao tutor, atento à casa e com forte instinto de vigilância. Costuma latir para avisar sobre qualquer movimentação diferente, sendo um excelente animal de companhia e de guarda de alerta.

>> Cães spitz resgatados de canil na RMC passam por tratamento antes da adoção

2. Husky siberiano

O husky siberiano tem porte médio, atlético e resistente, com olhos que chamam atenção (Imagem: Sbolotova | Shutterstock)

O husky siberiano tem origem na Sibéria e foi desenvolvido para puxar trenós em condições extremas de frio. É um cão de porte médio, atlético e resistente, com olhos que chamam atenção, muitas vezes azuis ou de cores diferentes. Possui comportamento independente, mas é afetuoso e sociável com pessoas. Precisa de exercícios diários e estímulos mentais, sendo ideal para tutores ativos e que gostam de atividades ao ar livre.

3. Malamute do alasca

O malamute do alasca é um cachorro forte, musculoso e de grande resistência física (Imagem: Slavica Stajic | Shutterstock)

Maior e mais robusto que o husky, o malamute do alasca é um cachorro forte, musculoso e de grande resistência física. Sua origem está ligada ao transporte de cargas pesadas em regiões geladas. A pelagem é espessa e protege bem contra o frio. É um cão dócil com a família, leal ao tutor e conhecido pelo temperamento equilibrado, embora exija espaço, exercícios e uma rotina bem estruturada.

4. Akita inu

O akita inu é um cão imponente, de porte grande e aparência nobre (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

De origem japonesa, o akita inu é um cão imponente, de porte grande e aparência nobre. Ele se destaca pela lealdade extrema ao tutor e pelo comportamento reservado com estranhos. A pelagem é densa e pode apresentar diversas cores. É um cachorro calmo, silencioso e bastante independente, mas que cria laços profundos com a família, exigindo socialização desde cedo.

5. Shiba inu

O shiba inu é ágil, inteligente e com forte instinto de caça (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

Também originário do Japão, o shiba inu é considerado uma versão menor e mais compacta do akita. Ágil, inteligente e com forte instinto de caça, ele tem personalidade independente e um jeito próprio de se comunicar. A pelagem é curta, porém densa, facilitando os cuidados. É um cão que aprecia sua autonomia, mas mantém um vínculo fiel com o tutor.

6. Samoieda

O samoieda é reconhecido pelo sorriso característico e pela pelagem branca e abundante (Imagem: Julia Pavaliuk | Shutterstock)

O samoieda é facilmente reconhecido pelo sorriso característico e pela pelagem branca e abundante. Originário da Sibéria, ele foi criado para pastoreio e tração de trenós. É um cachorro extremamente sociável, gentil e afetuoso, que gosta da companhia humana. Costuma se dar bem com crianças e outros animais, sendo indicado para famílias que buscam um cão carinhoso e participativo.

7. Chow chow

O chow chow chama atenção pela aparência única, que lembra um pequeno leão, e pela língua azul-escura (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)

O chow chow chama atenção pela aparência única, que lembra um pequeno leão, e pela língua azul-escura. De origem chinesa, é um cão de porte médio, reservado e independente. Não costuma demonstrar afeto de forma exagerada, mas é muito leal ao tutor. A pelagem é densa e exige manutenção regular. É ideal para quem aprecia um cão mais tranquilo e observador.