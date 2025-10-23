Mulher é morta pelo marido três dias depois de pedir protetiva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A mulher morta em uma panificadora de Curitiba na terça-feira (21/10) havia solicitado uma medida protetiva contra o marido no sábado (18/10), três dias antes de ser morta por ele. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Entretanto, o suspeito, de 59 anos, não havia sido notificado ainda. O crime aconteceu na panificadora que pertencia ao casal, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A vítima, identificada como Claudia Valéria de Souza Rissardo, de 45 anos, foi morta a facadas.

De acordo com a corporação, os filhos, que são maiores de idade, teriam tentado defender a mãe, mas foram agredidos. Eles foram socorridos, mas não há informação sobre o estado de saúde deles.

Conforme a corporação, o suspeito também foi hospitalizado com ferimentos leves. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário após receber alta médica.

Segundo a PCPR, ele deve responder pelos crimes de feminicídio consumado, feminicídio tentado e homicídio tentado.